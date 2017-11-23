攝糖過量有害健康 美糖業協會隱瞞50年

現代人都知道糖分攝取過高有害健康。（資料照，記者林惠琴攝）

2017-11-23 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕現代人知道買飲料時要少糖，甚至為了健康喝無糖飲料，然而學者指出，早在半世紀前就已研究出糖分危險性，卻因為美國製糖業的隱瞞，導致大眾遲至今日才對攝取糖分有所警覺。

《衛報》報導，1967年，科學家們就開始研究攝取糖分與心臟疾病的關連，發現攝取較多糖分的老鼠，三酸甘油酯指數也較高。如今學者們揭露，美國糖業協會（the Sugar Association）的前身「國際糖類研究基金會」（International Sugar Research Foundation，ISRF） 隱瞞此項研究結果，停止贊助該項研究。隔年ISRF贊助另一項研究「Project 259」，發現攝取糖分與膀胱癌有關，ISRF遂又停止贊助，該研究僅剩3個月就能完成並發表。

報導指出，加州大學舊金山分校（University of California at San Francisco）學者卡恩斯（Cristin Kearns）在Plos Biology上發表文章抨擊ISRF為了利益隱瞞真相，指出ISRF贊助研究計畫的目的是為了得到對他們有好處的研究，科學家認為，50年來人們爭論糖類對健康的影響性，是源於當時製糖業對科學的操弄，ISRF在1943到1972年間贊助了超過300項計畫。

報導表示，美國糖業協會對此回應，該計畫不能算是個研究，僅是一個觀點，且是由反對製糖業的組織與個人所贊助。美國糖業協會表示，當時停止贊助研究的原因有三，分別是計畫嚴重落後、計畫預算過高、計畫與組織重組撞期，本來將由英國營養基金會（British Nutrition Foundation）提供資金讓計畫繼續，但因不明原因作罷。