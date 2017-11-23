中國又驚見豆腐渣工程 外牆用手一捏就爛！

長沙新建房「五礦萬境園」在驗收時被發現，窗台、裝修線條、陽台部分材料、部分外牆都是以「泡沫塑料」作為建材，用手一戳就破。（圖擷取自《經視大調查》）

2017-11-23 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國又見豆腐渣工程！湖南長沙新建房「五礦萬境園」在驗收時被發現，窗台、裝修線條、陽台部分材料、部分外牆都是以「泡沫塑料」作為建材，用手一戳就破。建商辯稱，這是「B級阻燃材料」，但點火後隨即燃燒，還會冒出黑煙，遭購屋者批評，買幾百萬人民幣的房屋，竟然買到的是「泡沫房」。

中國媒體《經視大調查》報導，購屋者表示，當初考量「五礦地產」是有名的建商，房屋比起外面房價貴許多，花費數百萬人民幣購買此房，但窗台、陽台、設備平台都是以「泡沫塑料」製成，徒手就能戳破。購屋者還說，建造房屋是百年大計，方方面面都要考慮周到。日後風吹雨淋、積水對外牆損壞極大，如果今後外牆脫落，極易造成高空墜物。

報導提到，建商稱這種建材是「B級阻燃材料」，「EPS板」能夠阻絕燃燒，當離開火源就不會燃燒。但有人嘗試將「EPS板」燃燒後，發現還是可以點燃，而且火愈來愈大，並冒出黑煙。

長沙市政府在檢查後指出，開發商所用的EPS泡沫材質是一種新型的外牆裝飾線，但表面必須要用網格布和抗力砂漿進行保護處理，這種一戳就破的情況是不允許的，必須進行更換處理。