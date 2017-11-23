伊拉克境內攻擊減少 IS宣告建國以來最低

2017-11-23 02:04

〔中央社〕研究指出，隨著聖戰士掌控版圖只剩下狹小零碎領土，伊拉克境內攻擊事件數量已降到2014年伊斯蘭國宣告建立「哈里發國」（caliphate）以來最低。

法新社報導，位於英國的詹氏恐怖主義與叛亂活動情報中心（Jane's Terrorism & Insurgency Centre, JTIC）今天說：「非國家武裝團體發動攻擊和導致的每月死亡總數，降至2014年6月伊斯蘭國（Islamic State ）建立和宣告成立哈里發國以來最低。」

這個機構指出：「這凸顯伊斯蘭國在伊拉克從事攻擊活動範圍縮減。」

這個機構說：「10月的126起攻擊幾乎是1月攻擊高峰時的一半。死亡人數也減少至102人，較2016年11月減少80%。」

隨著伊拉克軍隊將伊斯蘭國勢力，逼出他們掌控的最後幾個靠近敘利亞邊境城鎮，伊斯蘭國領土縮減到只剩零星的人口稀疏沙漠，暴力事件跟著減少。

詹氏恐怖主義與叛亂活動情報中心指出，在伊斯蘭國持續失去領土的同時，它日漸轉向「不對稱作戰，也就是針對維安部隊的低強度攻擊，以及針對民間教派目標發動的高調攻擊」。

研究顯示，聖戰士10月發動15次自殺攻擊，奪去7條人命，維安部隊成功阻止絕大多數的攻擊企圖。