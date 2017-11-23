緬甸洛興雅危機 美國務卿：種族清洗

2017-11-23 01:04

〔中央社〕美國國務卿提勒森今天發表聲明表示，緬甸軍方對洛興雅人施暴是「種族清洗」，緬甸政府軍應當負起責任。

長居緬甸西南部若開邦的洛興雅人（Rohingya），因為信奉伊斯蘭教與種族不同，不被緬甸政府承認為國民。今年8月，緬甸軍方與洛興雅人衝突再起，數十萬洛興雅人出逃，數以萬計洛興雅人遭到屠殺，許多婦女遭到性侵。

為了解決洛興雅人問題，提勒森（Rex Tillerson）月中時利用陪同美國總統川普（Donald Trump）亞洲行機會，前往緬甸與緬甸實質領導人翁山蘇姬會晤。

提勒森今天發出聲明公開譴責緬甸政府軍與安全部隊對當地民眾的虐待，迫使成千上萬洛興雅人逃離家園，前往孟加拉避難，「若開邦（Rakhine）北部發生的情勢對洛興雅人已經構成種族清洗」。

他指出，美國持續支持可信的獨立調查，支持聯合國安全理事會和有關若開邦危機的建設性行動，美國也會追究責任，包括可能的制裁行動。

美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton ）在電話記者會上表示，翁山蘇姬正試圖尋求和平進程，希望扭轉情勢。至於洛興雅人的遣返行動，她則表示，必須在負責、安全、穩定的情況下盡快進行，但首要之道在於重建已經遭到摧毀的部落。