德國陷政治危機 社民黨面臨各界壓力

2017-11-23 00:46

〔中央社〕德國社會民主黨主席舒爾茲今天面臨各界壓力，敦促他重新考量與總理梅克爾領導的保守派結盟，避免讓歐洲最大經濟體德國陷入數個月癱瘓。

法新社報導，在9月大選苦吞敗仗後，黨魁舒爾茲（Martin Schulz）曾多次表示，社民黨（SPD）不會再度小夥伴身分，與梅克爾（Angela Merkel）結盟共組大聯合政府。

但梅克爾尋求與其他政黨籌組聯合政府計畫破局後，德國陷入政治危機，社民黨面臨的黨內和黨外不滿聲浪增大，質疑舒爾茲的決定以及推動提前選舉。

總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）握有提前舉行大選的大權，本身也是資深社民黨員的他並表示，現在是「所有參與都都必須重新考慮自身態度的時刻」。

史坦麥爾明天將與舒爾茲會面。他先前曾與親商的自由民主黨（FDP）和注重生態的綠黨（Greens）領袖舉行會談。梅克爾與自由民主黨及綠黨展開的結盟協商已破局。

史坦麥爾預定今天稍後與梅克爾的巴伐利亞盟友基督教社會聯盟（CSU）領導人會面。

路透社報導，「畫報」（Bild）表示，部分社民黨籍議員已開始質疑黨內決策，不明白為何拒絕再度與梅克爾領導的保守派共組大聯合政府，解決德國近年來最嚴重的政治危機。

社民黨的支持率在9月大選直落，掉至1949年聯邦共和國建國以來新低後，黨魁舒爾茲希望自家政黨能成為在野黨。但歐洲聯盟（EU）現正面臨複雜政經問題，德國政局的不確定性已引起全歐擔憂。

發行量極大的「畫報」報導，社民黨內部共識似乎逐漸瓦解，153名社民黨籍議員中約1/5在黨團集會時，質疑拒絕共組大聯合政府的決定。

梅克爾原先試圖與自由民主黨和綠黨籌組三方聯盟，但談判於19日破局，若社民黨持續拒絕與保守派共治，就可能成立少數政府或重新舉行大選。

社民黨內部的保守派Seeheimer Circle發言人卡爾斯（Johannes Kahrs）敦促舒爾茲，明天與史坦麥爾會面商議解決之道時，應保持開放心態。

身為議員的卡爾斯向「帕紹新聞報」（Passauer Neue Presse）表示，三方聯合政府談判破局已創造「全新局面」。