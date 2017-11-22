想變得更性感？ 英國研究：喝烈酒！

2017-11-22 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕如果你想在漫長的一天過後放鬆一下，葡萄酒可能可以幫助你放鬆；但如果你想讓自己更性感、看起來更自信的話，「烈酒」可能對你比較有幫助。

綜合媒體報導，英國研究團隊為了解不同種類的酒，對飲用者所激起的情緒反應，他們針對近3萬名的民眾實施調查。

報告中指出，伏特加、琴酒、威士忌等烈酒會引起各種強烈情感，包括會引起侵略性（30%）、不安（28%）、流淚（22%）等負面情緒，但更多是讓人感到精力充沛（58%）、自信（59%）以及性感（42%）等正面情緒。在情緒部分，又以女性更較男性有侵略性，但這些反應也因地理位置和社經地位而有所不同。

此外，研究中也顯示，喝紅酒以及啤酒的人更容易感到放鬆。約有53%的受試者表示，在喝完酒之後感到放鬆；但紅葡萄酒比起其他類型的酒，更容易讓人感到疲勞。研究人員推測，由於酒精百分比、成分和飲用量的變化，導致飲用者有不同的情緒反應。與飲料有關的廣告和文化意涵也扮演了一定角色。

研究中也指出，無論飲用者是否有意識，他們可能會依據他們的情緒狀態或期待某種酒類可能帶來的感覺，選擇他們要喝的酒。這項根據全世界藥物和酒精習慣的年度國際調查，結果刊登於「英國醫學期刊」（British Medical Journal）。

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