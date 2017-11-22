電影內抽菸畫面恐被限制？ 法國輿論熱議

2017-11-22 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕法國人是出了名的愛抽菸，法國參議員葛雷-賽特內（Nadine Grelet-Certenais）上週質詢時提到，電影內的抽菸場景，可能誘導兒童或青少年抽菸，法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）當下認同此看法，導致有輿論認為，政府打算干涉創作自由，相關事件在法國社會引發熱議，布辛也在昨天澄清，強調創作自由會受到保障。

根據《衛報》（The Guardian）報導，法國參議員葛雷-賽特內質詢時，指責法國電影中常有抽菸畫面，這或多或少地會讓青少年或兒童認為抽菸沒什麼，甚至讓他們嘗試抽菸。

法國衛生部長布辛當時表示，會和內閣同僚、法國文化部長尼森（Françoise Nyssen）討論，並表示會採取堅定的行動打擊吸菸問題。

外界將布辛的言論解讀成政府打算干涉影視創作自由，引發社會議論，爭議延燒數日後，布辛21日在推特發文澄清，表示從未說要在電影或其他藝術創作中的禁止香菸，強調創作自由會受到保障。

5年前法國一個抗癌組織發布調查數據，指出2005到2010年最賣座的180部法國片中，有8成的場景出現抽菸或香菸、打火機、菸灰等畫面。

世界衛生組織（WHO）曾於去年呼籲各國，要讓有抽菸場景的電影進行分級，以免誘使兒童和青少年去抽菸。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆