辛巴威第一夫人小三翻身正宮 「非洲江青」前途未卜

引發辛巴威政治危機的另一個主角，正是第一夫人葛莉絲，她從小三翻身正宮，又對權力汲汲營營，堪比中國前領導人毛澤東的妻子江青，有「非洲江青」之稱。 （法新社）

2017-11-22 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威93歲總統穆加比（Robert Mugabe）21日宣布辭職，結束長達37年的鐵腕統治，引發這場政治危機的另一個主角，正是第一夫人葛莉絲（Grace Mugabe），她從小三翻身正宮，又對權力汲汲營營，堪比中國前領導人毛澤東的妻子江青，有「非洲江青」之稱。

綜合媒體報導，今年52歲的葛莉絲曾是辛巴威政府的打字員，後來擔任穆加比的秘書，兩人在已婚的狀況下發展婚外情，並在1988年生下一女。1996年，穆加比在元配逝世4年後以奢豪婚禮迎娶離婚的葛莉絲，就和江青一樣，成功從小三翻身成為正室。

在葛莉絲試圖爭奪總統大位前，她以購物狂聞名，被稱為「Gucci Grace」、「The First Shopper」，除了辛巴威，她在亞洲的香港和馬來西亞都有資產。有報導指出，她的資金來自於辛巴威中央銀行，前後挪用了約500萬英鎊（約1.9億新台幣）。

隨著穆加比年老健康下滑，葛莉絲也展現對權力的慾望，她在2014年成為執政黨婦女聯盟負責人，率領的派系被稱為「G40」，由40歲以下黨員組成。她與「G40」等盟友針對包括前總統姆納加瓦等有軍方背景的黨員展開攻擊，試圖問鼎大位。

這與江青和「4人幫」有驚人的相似之處，在毛澤東執政後期，「4人幫」控制了一些政府職權。據傳江青還訂做了一套只有自己能穿的「女皇服」，以及全中國女性統一穿著的「江青服」，以便毛澤東死後供自己登基及全國朝拜之用。

但在毛澤東死後，「4人幫」先後下獄。在辛巴威，葛莉絲的盟友也在政變後紛紛被捕，不少「G40」成員則逃到穆加比和葛莉絲家中，至於葛莉絲，據傳已被軟禁。