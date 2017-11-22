殺害8千穆斯林 「波士尼亞屠夫」判終身監禁

歐洲頭號戰爭犯穆拉迪奇，曾在90年代波士尼亞內戰期間犯下種族屠殺的重罪，下令屠殺8000名的回教徒。穆拉迪奇今（22）日被海牙國際法庭判處終身監禁。（法新社）

2017-11-22 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲頭號戰爭犯穆拉迪奇（Ratko Mladic）曾在1990年代的波士尼亞內戰期間，犯下種族大屠殺的重罪。今（22）日荷蘭海牙國際戰犯法庭以危害人類等11項罪名，判穆拉迪奇終身監禁，現年74歲的他，餘生將在牢獄中度過。

綜合外媒報導，人稱「波士尼亞屠夫」的穆拉迪奇曾在1992至1996年間擔任軍事指揮官，是前塞爾維亞裔領袖卡拉迪契（Radovan Karadzic）的左右手。

穆拉迪奇在1992年內戰時被擢升為波士尼亞塞裔部隊指揮官，以「大塞爾維亞」為由進行「種族淨化」犯下種族屠殺的大罪，還涉嫌下令殺害8000名穆斯林，並將其屍體集體掩埋，當時這場戰役更造成1萬多人喪命。

直到1995年卡拉迪契陣營敗退，卡拉迪契企圖罷黜穆拉迪奇的職務，但穆拉迪奇拒絕去職，遭卡拉迪契怒斥他是「狂人」。

穆拉迪奇性格極為冷血，他還曾說：「邊界本就以血畫出，國與國以墓碑區分疆界。」

穆拉迪奇在今日遭到海牙國際法庭，以危害人類等11項罪名判處終身監禁。卡拉迪契也在去年因犯下種族大屠殺罪，遭到國際法庭判處40年的徒刑。