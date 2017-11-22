4女控美國前總統柯林頓性侵 據傳希拉蕊私下來這招

美國前總統柯林頓再度傳出性醜聞。（美聯社）

2017-11-22 21:14

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕美國前總統柯林頓的性侵醜聞又再度遭起底，曾為柯林頓家族撰寫傳記的作者出面爆料，稱近日又有4名女子指控曾遭柯林頓性侵，皆已尋求司法途徑要求賠償，否則就要將性侵證據公開，後來更有消息指出，柯林頓妻子希拉蕊私下委託「徵信」，尋找該4名女子的黑暗史，企圖以這些黑暗史讓她們閉嘴，但柯林頓的法律團隊認為不妥而作罷。

根據《每日郵報》報導，曾為柯林頓家族執筆的作家克萊因（Edward Klein）表示，有民主黨人士向他透露，日前有4名女子指控10多年前曾遭到柯林頓性侵，時間點就是柯林頓卸任美國總統後，至美國富豪柏克爾（Burkle）的公司服務時，在柏克爾的私人飛機上遭到柯林頓性侵。不過，目前4名女子的身分尚未曝光，只知道她們皆已請律師分別向柯林頓提告，而柯林頓的法律團隊也正與她們協商當中，據消息指出，其4名女子要的就是錢。

民主黨人士也透露，希拉蕊得知該事件後大怒，打算找出4名女子的黑暗史，讓她們閉嘴，也同時擔憂自己的政治規劃恐會被此醜聞打亂。據悉，希拉蕊一直想要維持對抗美國現任總統川普的政治領袖形象，也不排除參選2020年的美國總統大選。