長官帶頭種族歧視 美加州5亞裔員警憤而提告

2017-11-22 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖蓋博市（San Gabriel）居民超過6成是亞裔人士，但即使是亞裔人口如此龐大的城市，警局內仍傳出「種族歧視」問題。聖市警局5名現任與離職亞裔員警，本月21日聯合向洛杉磯高等法院提告，訴狀中描述警局長官與同僚經常辱罵、歧視亞裔警員，警員們除了故意模仿亞裔口音，還喜歡對亞裔外表品頭論足，言談中充斥種族鄙視。

綜合外媒報導，這5名亞裔員警提告的訴狀中指控，亞裔警員遭到不同人的歧視、騷擾早已是家常便飯，不管是上級長官、同僚都經常用種族歧視的字眼侮辱亞裔警員。若亞裔警員想要向長官告狀，日後的升遷機會就會受阻。

經過種種「種族歧視」的待遇後，5名亞裔警員決定向法院控告局長哈瑞斯（Gene Harris）、前隊長博雷洛（Andrew Borello）與其他20名同事。

訴狀中說明，非亞裔警員故意將李姓警員的名字"Gilbert"唸成"Gilba"，並嘲笑另金（Kim）姓警員是北韓人。除了拿名字開玩笑，每次有亞裔警員被叫到聖市車禍現場時，總會聽到非亞裔同事批評，「他們的同胞」都是不會開車的三寶駕駛！

訴狀中指出，聖市警局內一直維持「種族敵意」的工作環境，由於局內長官帶頭歧視亞裔，警員從來到局內第一天就學會鄙視亞裔，並相信這樣的行為不會有事。

訴狀更指控前隊長博雷洛不允許亞裔警員參加升遷考試，他也拒絕提供亞裔警員特別輔導。

此外，根據數據顯示，聖市警局自2007年後就沒有亞裔人士受到僱用，2001年後也不再有任何亞裔警員升遷至巡佐。

這5名亞裔員警的律師亞歷山大（Bernard Alexander III）說，這場官司很「諷刺」，因為在聖蓋博市警局的輖區，亞裔人口多達4萬人、佔了總居民人口的60.4％。