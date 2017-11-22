川普訪越隨行軍人遭爆違紀獵豔 美國防部介入調查

美國三名軍人在隨行川普出訪越南時，遭爆與外國女子發生「不當接觸」。（美聯社）

2017-11-22 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普剛結束亞洲行，隨即被爆出隨行的三名軍人在隨同出訪之際違反規定，與外國女子發生「不當接觸」，美國國防部正對此展開調查。

美國《華盛頓郵報》今日披露，這三名士官在跟隨川普亞洲行到訪越南時，違反宵禁規定，與外國女子發生「不當接觸」。美國國防部已對此證實，並展開調查當中，但並未提供進一步細節。

綜合媒體報導，原任職於白宮通訊局的3名軍人，目前已遭調離現職並接受調查當中。若經查違規，這三名軍人將可能因此失去通行白宮的資格，並面臨刑事處分或軍事審判。

白宮通訊局是提供總統、副總統及美國特勤局等官員的安全通訊特別單位，持有「高層級安全通行證」的人員與外國人士接觸時，必須向上回報，確保不會危及國家安全。

這是伴隨高層出訪海外的美國安全小組最新一起的醜聞，早於美國副總統彭斯 （Mike Pence） 於今年八月出訪巴拿馬時，就已傳出四名同屬白宮通訊局的軍人被控與女性有不當接觸。2012年4月更傳出美國特勤局勤務官員在柬埔寨帶妓女回飯店房間，事件曝光後，多達10人慘遭革職。