圖輯》五彩燈光點亮魔法森林 加州燈海驚艷夜遊旅客

美國加州拉肯亞達的「魔法森林」燈光秀於近日展開，吸引許多遊客前往遊玩。（路透）

2017-11-22 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州拉肯亞達（La Canada Flintridge）的「魔法森林」燈光秀於近日展開，吸引許多遊客前往遊玩，在黑夜中遊客穿梭於被五彩燈光照亮的森林中，有如置身魔法童話世界。

美國加州拉肯亞達的「魔法森林」燈光秀於近日展開，吸引許多遊客前往遊玩。（路透）

美國加州的「光之魔法森林」於16日亮燈，並將一路持續到明年1月中才結束，據外媒報導指出，共有數千枚燈飾在黑夜中點綴整片森林，有如童話世界的奇幻場景吸引許多遊客參觀，現場色彩變換有如演奏燈光交響曲，更是讓遊客醉心不已。

美國加州的「光之魔法森林」於16日亮燈，並將一路持續到明年1月中才結束。（路透）

現場同時也設計了「燈光花海」，壯觀的美景也吸引不少到場夜遊的情侶或親子藉著燈光自拍留念，留下美好回憶。

相關影片請見：

現場共有數千枚燈飾在黑夜中點綴整片森林，有如童話世界的奇幻場景吸引許多遊客參觀。（路透）

現場共有數千枚燈飾在黑夜中點綴整片森林，有如童話世界的奇幻場景吸引許多遊客參觀。（路透）

美國加州的「光之魔法森林」於16日亮燈，並將一路持續到明年1月中才結束。（路透）

旅客夜遊充滿各種奇異燈飾的魔法森林，甚是雀躍。（路透）

奇特的燈飾讓遊客目眩神迷。（路透）

夜燈美景吸引不少到場夜遊的情侶或親子藉著燈光自拍留念，留下美好回憶。（路透）

黑夜中遊客穿梭於被五彩燈光照亮的森林中，有如置身魔法童話世界。（路透）