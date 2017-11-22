因新聞搜尋排名後段揚言抵制谷歌 俄：捍衛自家媒體

俄羅斯媒體監管機關今（22）日對谷歌公司發出警告，若谷歌依然將俄國新聞網站的報導排在較後面的搜尋結果，俄國將採取行動，抵制谷歌。（法新社）

2017-11-22 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯媒體監管機關今（22）日對隸屬Alphabet Inc.的谷歌（Google）公司發出警告，若谷歌依然將俄國新聞網站的報導排在較後面的搜尋結果，俄國將採取行動，抵制谷歌。

綜合外媒報導，Alphabet Inc.執行董事長施密特（Eric Schmidt）本月18日曾出席哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）。施密特在論壇上回應關於谷歌呈現俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）文章的問題時表示，谷歌正致力讓「那類網站」變得較不顯著，而非完全將其排除。

對此，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）負責人札洛夫（Alexander Zharov）表示，他已在本月21日向谷歌公司致函，並要求施密特對18日的發言提出澄清。

札洛夫進一步表示，俄羅斯方面在收到回覆後，才會決定接下來該怎麼做。札洛夫說：「希望我們的看法能被對方聽見，讓我們不需採取更嚴厲的措施。」

札洛夫說明，俄羅斯在前幾年並沒有發現谷歌要讓俄羅斯新聞網站變得比較不顯著，俄羅斯也沒有想到谷歌的做法會如此的無所不在。札洛夫批評，現在的科技業變得相當「幼稚」。

谷歌公司發言人法維爾（Andrea Faville）曾表示，谷歌從今年4月開始，將對具有錯誤、低品質、惡意誤導性的搜尋結果，進行打壓。法維爾進一步表示，谷歌除了打壓這些不良的搜尋結果外，也會突顯具權威性的搜尋內容。

法維爾指出，谷歌會分析每個網站的屬性，再基於網站的評鑑結果，決定此網站在搜尋結果位置上的高低。

札洛夫則表示，他將關注谷歌相關措施在實際體現上差別待遇有多大。札洛夫說：「我們當然會捍衛我們的媒體。」

然而，由俄國政府資助的俄羅斯衛星通訊社和今日俄羅斯（Russia Today），曾遭美國情報機構踢爆，兩家新聞公司在2016美國大選期間傳達錯誤的訊息，並發表對希拉蕊（Hillary Clinton）不利的文章。