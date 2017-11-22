總統卡特從北韓勞改營救出的美國公民 因火焚身亡

美國警方證實，上週五在米遜灣公園因火焚而死的美國男子，是曾被關在北韓勞改營的葛梅斯。圖左為卡特，圖右為葛梅斯。（路透）

2017-11-22 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州警方昨（21）證實，上週五在米遜灣公園（Mission Bay Park）因火焚而死的美國男子，是曾被關在北韓勞改營的葛梅斯（Aijalon Mahli Gomes）。警方表示，目前還無法確定葛梅斯是意外身亡，還是自殺。

綜合外媒報導，上週五深夜，1位下了班的巡警發現1個人全身著火在空地上狂奔，然後倒地掙扎，雖然他隨即通知警消，但該名男子仍因傷勢過重，當場死亡。

警方調查發現，遭火焚的男子正是2010年時，從北韓勞改營回美國的葛梅斯，當時美國前總統卡特（Jimmy Carter）已私人身分的名義與平壤交涉將葛梅斯救出，葛梅斯返回美國後先是住在波士頓，最近才搬到聖地亞哥，他的母親表示兒子飽受壓力創傷症候群所苦，與家人的聯繫也越來越少。

2010年曾在南韓教授英語的葛梅斯，非法潛入北韓，遭北韓當局下放勞改營，美國前總統卡特當時為了「營救葛梅斯」以及「與北韓協商停頓已久的六方會談」2大原因，以私人身分前往平壤。雖然沒有見到金正日，協商也沒有進展，不過北韓還是釋放了葛梅斯，讓他與卡特一道回國，獲釋後葛梅斯也將他的經歷寫成《暴力與人性》（Violence and Humanity）一書。