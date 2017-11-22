中國實習生超時組裝iPhone X 鴻海：學生是自願的

2017-11-22 16:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於iPhone X供不應求，蘋果供應商鴻海正加緊趕工生產。但有6名中國高中生向英國金融時報爆料，他們在鴻海中國鄭州廠組裝iPhone X，每天工時約11個小時，已違反中國法律禁止實習生加班的規定。

6名高中生年齡介於17至19歲，全來自於鄭州城軌交通學校 。今年9月該校有3000名學生被派到鴻海鄭州廠進行為期3個月的實習，校方告知實習是為了取得「工作經驗」，要完成實習才能畢業。

今年18歲的楊姓女學生表示：「學校強迫我們在這裡工作，這個工作與我們的學習完全無關。」楊說，她在學校接受的是火車服務生的訓練，到鄭州廠實習期間，每天最多要組裝1200台iPhone X鏡頭。

針對學生的投訴，蘋果和鴻海坦承，已發現實習生超時工作的問題，正在採取補救措施。但2家公司均表示，學生是自願的。鄭州城軌交通學校 拒絕表示意見。

蘋果表示：「經過調查後發現，位於中國的一家供應商有實習生超時工作的情況，我們已證實，學生是自願的，也有拿到報酬和福利，但他們不該超時工作。」鴻海則說：「所有的工作都是自願的，並獲得適當的報酬，但實習生超時工作，違反我們實習生每週工時不得超過40小時的政策。」

鴻海一名資深員工指出，鄭州廠在每年8到12月的生產旺季，都會雇用大量的實習生，數量超過20萬名，平均每天組裝2萬台iPhone，而今年的人力需求更甚往年。 鴻海中國廠則曾被冠上「血汗工廠」的稱號，過去曾發生員工因壓力過大而跳樓自殺或集體罷工的事件。