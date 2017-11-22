德警尋回約翰藍儂近百樣遺物 包括招牌圓框眼鏡

2017-11-22 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕德國警方昨日表示，知名樂團披頭四已故成員約翰藍儂近百樣的失竊的物品，2006年遭到約翰藍儂的遺孀，小野洋子的司機偷走，包括日記、眼鏡、香菸等，已經尋找回來。

綜合外電媒體報導，警方於記者會上展示這些約翰藍儂私人物品時表示，嫌疑人卡山（Koral Karsan）目前居住在土耳其，尚無法連絡上他。卡山過去在1995至2006年期間，擔任小野洋子的司機；曾於2007年因勒索小野洋子在美國坐牢60天。德國刑事警察Carsten Pfohl表示，「我們相信他有罪且是這些失蹤物品的嫌疑犯。」

綜合外電媒體報導，警方所尋回的物品，包括明信片、信件、手寫樂譜和兩副約翰藍儂招牌圓框眼鏡等，總共86件物品於今年7月在柏林的一場破產拍賣會上出現；本案另外一名嫌疑人車上查獲更多藏匿的物品，是一名58歲德國籍嫌犯，德警依詐欺與處理贓物罪名遭他逮捕。

綜合外電媒體報導，柏林檢察官Michael von Hagen說：「我們對於所發現的物品感到驚艷」，稱這些約翰藍儂的物品是「音樂的歷史」。Susann Wettley 檢察官提到，尋回3本失竊日記之中，還有一本記載著約翰藍儂於1980年12月8日，在曼哈頓公寓外遭到槍殺數小時前所寫下的日記。