南韓勸降王牌？醫師透露脫北士兵愛聽少女時代《Gee》

南韓軍方對北韓展開「心戰喊話」時，常常播放少女時代的歌曲。（環球提供）

2017-11-22 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名脫北士兵在13日從板門店共同警備區（JSA）北方逃往南方，過程中遭到北韓士兵追擊、身中多槍，經治療之後終於在昨日恢復意識，負責救治該士兵的亞洲大學附屬醫院今召開記者會，主治醫師李國鐘指出，士兵目前已經沒有生命危險，預計本週末從重症病房轉至普通病房，李國鐘也透露，北韓士兵喜歡聽少女時代的夯曲《Gee》。

根據南韓《韓聯社》報導，李國鐘今日在記者會談論北韓士兵的恢復狀況，表示北韓士兵目前並沒有生命危險，正慢慢恢復中，不過他在接受兩次大手術之後出現抑鬱症狀，醫療團隊將對士兵是否罹患創傷後壓力症候群進行評估。

不過李國鐘表示，北韓士兵可能要花費一個月的恢復期，才能詢問他關於脫北行動的相關過程。由於該北韓士兵的小腸腸道內先前曾被檢查出有數十隻寄生蟲，有的甚至長達27公分，目前醫療團隊正在持續治療寄生蟲感染問題，並計畫開始對士兵所罹患的B型肝炎進行治療。

針對士兵的日常生活，李國鐘表示該士兵已經恢復到可以討論流行音樂和電影，而醫療團隊給他播放少女時代《Gee》的原版、搖滾版和獨立樂團版本等三種版本，發現他最喜歡少女時代所唱的原版《Gee》，同時發現他喜歡美劇《CSI》和美國電影。此外，李國鐘透露：「士兵告訴我，他冒著生命危險叛逃是因為南韓的正面形象而來。」