美首派F-22空襲阿富汗 炸製毒工廠斷塔利班謀生能力

阿富汗當地有許多農民被迫種植罌粟來製造鴉片。（法新社）

2017-11-22 15:23

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕美國總統川普日前發表新南亞戰略後，對於阿富汗當地塔利班組織就不再容忍，本週起開始向塔利班挑釁，甚至派出F-22戰機空襲塔利班位於阿富汗的製毒加工實驗廠，斷絕該組織的謀生能力。

根據《CNN》報導，駐阿富汗的美軍日前宣布將會採取「鋸齒刃行動」（Operation Jagged Knife）任務，目標是擊垮塔利班的資金來源，出動F-22隱形戰機、B-52轟炸機及配合無人機與海軍陸戰隊的高機動火箭系統（HIMARS），而這次任務是由美軍與阿富汗軍方聯合執行，其中阿富汗派出A-29戰機與美軍共同執行任務。空襲塔利班位於赫曼德省的10個設施，包含製毒加工實驗廠與指揮中心。

本次空襲最為特別的是，原本僅擔任空中護航任務的F-22戰機，這次的行動也裝上了炸彈加入轟炸，駐阿富汗美軍司令尼科森（John Nicholson）表示，因為考量到出動所有的飛機參與任務的成本比較划算，不是因F-22具有隱身的功能，且F-22的彈艙有限，所以僅安裝250磅的小直徑精準炸彈，可以有效減低其破壞性與平民的傷害，不過其威力也摧毀了兩座建築物。

尼科森也指出，塔利班每年製造鴉片可以獲得約2億美元的收入，甚至約有85%是銷往美國，因此攻擊該設施能有效斷絕其資金來源，但位於阿富汗的毒品加工廠約有400-500個，短時間恐怕難以消滅。