共和黨參議員候選人性騷 川普首度表態力挺了！

川普（圖）今天他終於首度打破沉默，選擇表態力挺摩爾。（彭博社）

2017-11-22 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨參議員候選人摩爾（Roy Moore）遭控性騷擾，外界關注美國總統川普立場，今天他終於首度打破沉默，選擇表態力挺摩爾，不過並未保證是否為他站台。

綜合外媒報導，川普今天又被記者問到摩爾的問題，他回答「他（摩爾）已經否認了！聽著，他否認了！如果你細看這幾天發生的事，如果你去聽過去48小時內的事，他已經做出完完全全的否認，你們得去看看他怎麼說的。」

至於12月12日是否為摩爾站台，川普則賣了關子，「我會在下週讓你們知道！」他幫摩爾攻擊民主黨對手瓊斯（Doug Jones），「我可以告訴你，你部需要不需要一個像瓊斯一樣軟弱的人。我看過他的紀錄，他在犯罪、邊境、軍事這些議題都不行。」

另外針對出面指控模爾的女性，川普則認為這對女性非常好，很多事情被爆出來，對女性來說是件好事。

不過川普立場和共和黨領袖康奈爾（Mitch McConnell）等人的立場不同，康奈爾等人都不表態力挺摩爾，並說摩爾應該要退出競選。共和黨科羅拉多州參議院賈德納（Cory Gardner）甚至表示，摩爾應自請退出選舉，若他拒絕退出，選民應用選票抵制此人，因為摩爾的言行不配進入參議院。