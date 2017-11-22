終於延續前朝政策了！ 川普放歐巴馬赦免火雞一馬

川普一邊撫摸「棒棒腿」一邊讚嘆這隻火雞真大隻，川普宣布：「棒棒腿和他的朋友（許願骨）將得以頤養天年」。（彭博）

2017-11-22 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後的首個感恩節，照往例要在白宮進行赦免火雞的儀式，川普表示要做「更好的總統」，宣布將兩隻送來白宮名叫「棒棒腿」（Drumstick）與「許願骨」（Wishbone）的火雞特赦，使其免於成為感恩節大餐。

綜合外媒報導，美國總統川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）、女兒伊凡卡（Ivanka Trump）等人21日出席白宮赦免火雞儀式，川普表示：「今天，我們在這裡繼續美好的傳統」，川普一邊撫摸「棒棒腿」一邊讚嘆這隻火雞真大隻，川普宣布：「棒棒腿和他的朋友（許願骨）將得以頤養天年」。

川普心情十分愉悅，覺得自己感覺很好，他還開玩笑說，自己上任後積極推翻歐巴馬的許多政策，但白宮法律顧問辦公室告訴他，歐巴馬去年赦免「薯薯」（Tater）和「球球」（Tot）兩隻火雞的命令，「在任何情況下都不能翻案」，川普要「薯薯」、「球球」放心，牠們將與川普今天赦免的兩隻火雞一起安度餘生。

美國總統特赦火雞的傳統由來則有多種說法，有1說法指始於70年前的杜魯門時代。但杜魯門圖書館表示未找到有關文件記錄，川普也說杜魯門當時並沒有特赦火雞，也有人說最早來源是林肯總統赦免他兒子的一隻寵物火雞，但不可考，多數觀點認為美國總統正式赦免火雞始於20多年前的老布希時代。