玩具總動員導演涉嫌性騷擾 坦承熊抱員工請休半年

皮克斯創意總監拉賽特承認自己「給了不舒服的擁抱」，將會自主請休半年。（路透）

2017-11-22 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕擔任迪士尼和旗下動畫工作室皮克斯（Pixar）創意總監的約翰．拉賽特（John Lasseter）由於涉嫌性侵，21日承認自己熊抱員工，「給了員工不想要、不舒服的擁抱」，將會自主請休半年。

綜合媒體報導，60歲的拉賽特是盧卡斯影業（Lucasfilm）的電腦繪圖部門皮克斯（Pixar）的創意總監，同時為知名動畫「玩具總動員」（Toy Story）和「玩具總動員2」（Toy Story 2）的導演。而他在公司內部的備忘中對員工致歉：「我想向每一位曾被我不情願地擁抱、或認為我的動作越線的人致歉。無論我的意圖有多出於善意，任何人都有權力保有自我界限與得到尊重。」

拉賽特也表示：「面對自己的失策絕非易事，但只有這麼做才能讓自己從中學習」。對此，迪士尼發言人對《法新社》表示：「我們致力於維持讓所有員工都受到尊重的工作環境，才能在工作上有出色表現」、「我們感謝約翰真誠地道歉，對他的休假完全支持。」

據美國娛樂新聞《好萊塢報導》指出，迪士尼與皮克斯的相關人士已經證實拉賽特一連串的不適當行為。報導指出，拉賽特會抓住別人並親吻，甚至會評論他人的身體。在皮克斯公司內的聚會，女員工離拉賽特遠遠的，避免被猛灌酒的他亂親。