擁3萬枚火箭彈、涉資助北韓核武 美國點名追緝他…

美國FBI追緝1名資助北韓核武的中國人。圖為北韓領導人金正恩。（美聯）

2017-11-22 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國強化對北韓經濟制裁，切斷其金脈，昨天點名13家企業、20艘船及1位中國公民進行制裁，指控這些企業「直接或間接參與了北韓的核武器以及彈道導彈研發項目」，其中被追緝的中國人是孫嗣東，更被指與北韓的大規模殺傷性武器交易有關聯。

綜合媒體報導，美國財政部公布的制裁名單中，上榜的4家中國企業分別為丹東市鴻達貿易有限公司、丹東科華經貿有限公司、丹東祥和商貿有限公司、丹東東源實業有限公司；與北韓進出口各類筆電、鋼鐵製品、礦石及可能與核反應堆有關的物資，甚至還跟北韓大規模殺傷性武器交易有關。

據報導，這名遭到FBI調查及追緝的是中國人叫孫嗣東，現年41歲，是丹東東源實業有限公司的最大股東，他的護照號碼、中國身份證號碼都被公布；且將凍結他與企業在美國境內的所有財產。

報導指出，孫嗣東一度定居美國，他和姐姐孫嗣紅共同擁有的一隻貨船，在去年於埃及海岸附近被查扣，船上的鐵礦石堆下面被發現藏有3萬枚火箭彈，且曾在2015年於紐約買下豪宅，不過，今年上半年發現遭美國政府調查後，立刻結束公司、賣掉豪宅，帶著妻兒離開美國返回中國。