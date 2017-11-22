香格里拉隕石1克近百萬元 但被疑只是瀘渣…

在中國成都珠寶展出現「香格里拉隕石」，引發真假爭議。（圖擷取自網路）

2017-11-22 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國成都11月18日一場珠寶展，數塊隕石在場中亮相，其中一塊更被指是10月4日中秋夜才墜落地球的「香格里拉隕石」，引起震撼，不過，有愛好者爆料，根本就是假的，且很可能是瀘渣。

今年中秋夜，在中國雲南大理、麗江、保山、香格里拉等多地市民目睹了隕石飛過氣層墜落地球的奇景，當時，引發諸多「隕石獵人」尋寶，甚至有官方的研究機構發出懸賞令，以1萬元（人民幣）/克的高價收購香格里拉隕石；不過，並沒有進一步隕石被尋獲的消息。

不過，《封面新聞》報導，「雲南香格里拉隕石」卻出現在成都珠寶展，參展隕石呈小山狀，就像爆發的火山不斷往外冒出岩漿，造型獨特，有人出價每克20萬人民幣（約90萬台幣），但隨後即有隕石網站網友直接判定是顆「假隕石」，直指「根本就是一塊爐渣」，根本沒有人找到香格里拉隕石，頂多只是到當地照個相而已。

還有人指該隕石內有「地球上未曾發現的元素」，專家更批，根本就是檢測方法錯誤，是「拙劣的把戲」。

而經媒體追蹤該被指控是假隕石的所有者，是四川古玩收藏協會隕石專業委員會會長李波，他表示，是在隕石墜落後第二天上午，帶著一組人馬赴香格里拉，進行訪查，但無所獲，直到準備離去時，才從一位牧羊人手中找到「隕石」；並強調其採用的美製光譜儀檢測隕石，其精密度如同地質研究實驗等級，足可信任。