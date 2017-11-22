穆加比執政37年後下台 重大事蹟回顧

2017-11-22 01:04

〔中央社〕93歲的辛巴威總統穆加比遭軍方奪權後今天宣布辭職下台，結束長達37年的統治，以下是「紐約時報」（New York Times）整理穆加比一生重大事蹟回顧。

1924-1960年：政治思想形塑

穆加比（Robert Mugabe）於1924年出生在辛巴威首都哈拉雷（Harare）西北方的庫塔馬（Kutama），當時屬於英國的南羅德西亞（Southern Rhodesia）自治殖民地。

穆加比接受天主教傳教士教育，後來在南非和南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）就讀同一所大學。

穆加比年輕時深受印度獨立運動領導人甘地（Mohandas Gandhi）和尼赫魯（Jawaharlal Nehru）影響，在1950至1952年求學階段，他決定要成為政治家。

1960-1964年：踏入政治

穆加比在北羅得西亞（Northern Rhodesia，今天的尚比亞）和迦納（Ghana）教書後，1960年回到南羅德西亞。

他在那裡參加非洲民族主義鬥爭族長恩柯摩（Joshua Nkomo）領導的運動。他成為國家民主黨（National Democratic Party）宣傳秘書，並放棄教書。

當時南羅得西亞的種族不滿情緒激增，英國政府正在尋找出路。穆加比贊成政治暴力的立場使他與恩柯摩不合，穆加比籌組了辛巴威非洲民族聯盟（Zimbabwe African National Union）。

1963年，穆加比和許多盟友遭到逮捕，並在牢獄中度過11年。

1964-1975年：11年牢獄生涯

南羅德西亞政府拒絕讓穆加比參加他入獄後死亡的獨生子葬禮，引發他對政權的憤怒。在獄中多年期間，他在囚犯當中成立組織，並與監獄外的黨員持續通訊。

1975-1980年：辛巴威獨立

穆加比1975年出獄後，離開南羅得西亞前往剛獨立的莫三比克（Mozambique），並努力爭取他的政黨游擊隊支持，這支游擊隊自1972年開始對抗南羅得西亞執政黨。

最終穆加比主導游擊隊，在世界舞台上成名。1976 年在非洲各國領導人的壓力下，他被迫與恩柯摩結盟，1979年在英國斡旋和平談判下，建立辛巴威成為獨立國家，並為全國性選舉做好準備，穆加比回到家鄉不再流亡。

1980-1988年：當選總理

穆加比透過民主選舉當選總理後，承諾治理以和平統一為口號的政府，但在接下來兩年內，他解除恩柯摩內閣職位，因為穆加比的支持者開始和他前盟友的支持者進行鬥爭。

這是更多暴力行動的序幕，1983至1985年間，穆加比派出一支軍隊進入辛巴威西部地區，當地是恩柯摩大部分支持者的根據地，軍隊追捕異議人士，估計有一萬人死亡，其中絕大多數是平民。

1988-2008年：修憲成為總統

辛巴威修憲後，穆加比於1988年成為總統，比總理擁有更大權力。在接下來的12年內，由於政府投資教育和衛生使得辛巴威繁榮一時，穆加比相對沒有受到挑戰。

但到了90年代情況開始惡化，2000年，面對獲得授權的新政治對手，穆加比支持一群開始占領白人農場的青年。不久之後，他下令政府可以不用付款給地主就能把農地充公。

由於糧食日漸短缺、經濟下滑，人民暴動付出了昂貴代價。穆加比面臨日益增加的國際壓力要他下台。

2008-2017年：兩次爭議大選

穆加比在國內使用任何必要手段握緊權力，在2008 年的爭議選舉中，毆打並殺害反對派支持者，迫使對手退出選舉，即使對方獲得的總統選票超過了穆加比。

穆加比於2013年再次贏得充滿爭議的選舉，看似他只要能夠統治就可以繼續掌權。但上週突然發生幾乎沒有任何預警的政變，他在面臨國會彈劾情況下決定辭職下台，長達37年的統治告終。