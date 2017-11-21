日本最新嬰兒名排行榜出爐 最愛以「她」為名

2017-11-21 23:23
阿卡將本舖（akachan honpo）公司推測，奪冠原因可能是受到去年TBS電視台當紅連續劇《月薪嬌妻》影響，以飾演女主角的演員新垣結衣為參考。（翻攝自日本雅虎）
〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪市阿卡將本舖（akachan honpo）公佈了今年「嬰兒名排行榜」最受歡迎的女孩名「結衣」，時隔7年強勢回歸冠軍寶座。
據《朝日新聞》報導，大型嬰兒用品專賣店阿卡將本舖（akachan honpo）公司推測，奪冠原因可能是受到去年TBS電視台當紅連續劇《月薪嬌妻》影響，以飾演女主角的演員新垣結衣為參考。
男孩名則是「蓮」（主要讀音為Ren）位居冠軍。漢字讀音「Sota」的名字排名也直線上升，該公司對此分析:「可能是受到演員福士蒼汰以及將棋棋士藤井聰太的影響。」（註：蒼汰與聰太的日文讀音皆為Sota）
按漢字排名分析，女孩名以花草關聯較受青睞，像是第1名的「菜」、第4名的「花」，以及第9名的「咲」（日文為開花之意）等。
該排行榜以阿卡將本舖的會員資料為基礎，集結今年出生、截至10月為止登錄的孩童名字統計而成。
【男孩】
①蓮（Ren）
②悠真（Yuma）
③湊（Minato）
④大翔（Hiroto）
⑤悠人（Yuto）
⑥陽翔（Haruto）
⑦陽太（Yota）
⑧樹（Itsuki）
⑨奏太（Sota）
⑩悠斗（Yuto）
【女孩】
①結衣（Yui）
②陽葵（Himari）
③凜（Rin）
④咲良（Sakura）
⑤結菜（Yuna）
⑥葵（Aoi）
⑦陽菜（Hina）
⑧莉子（Riko）
⑨芽依（Mei）
⑨結愛（Yua）