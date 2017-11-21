1000億元只能買3顆蛋 辛巴威淪貧窮億萬國度

2017-11-21 20:54

〔中央社〕非洲東南部內陸國家辛巴威礦產豐饒，曾有非洲南部麵包籃美譽，卻因土地改革失敗導致經濟嚴重衰退，陷入惡性通貨膨脹，貨幣面額曾高達千億，體制崩壞，最終釀成政治風暴。

辛巴威高齡93歲的總統穆加比上周遭軍方奪權後，拒不下台，面臨遭國會彈劾局面，前副總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）可能成為接任人選。

辛巴威東鄰莫三比克，南接南非，西與西北與波札那、尚比亞相連，1980年獨立建國，首都哈拉雷，境內富含鉑礦資源，為主要出口產品，佔全球供應量約5%。

原名南羅德西亞（Southern Rhodesia）的辛巴威面積39萬餘平方公里，人口約1653萬，黑人占總人口98%，混血與亞裔人種占1%，白人則不到1%。女性預期壽命為62歲，男性為59歲。

英語是辛巴威的官方語言，與紹納語和恩德貝萊語並列為主要語言。

英國殖民者19世紀晚期從南非來到這個地區，先後受到豐富礦產和發達農業所吸引，辛巴威原名南羅德西亞，就是源自於替英國在這個地區建立殖民地的礦業大亨羅茲（Cecil Rhodes）。

到了1965年，歐洲在非洲剩下來的殖民地大多都已獨立，由黑人多數族裔掌權，而白人少數統治的南羅德西亞也在此時脫離英國，成立一個與鄰國南非相似的種族主義政權，種下1972年血腥解放戰爭的禍根。

穆加比（Robert Mugabe）和戰友恩柯摩（Joshua Nkomo）是解放戰爭的領導者，這場戰爭至少奪走2萬7000條人命。

解放戰爭最終在獲得獨立時宣告落幕，在英國出面調停下，南羅德西亞於1980年4月獨立建國，改名辛巴威。

當時，全國歡欣鼓舞，全球也盛讚辛巴威誕生是非洲的榜樣。

巴拿納（Canaan Banana）成為辛巴威總統，不過這個職位屬名譽性質，當時為總理的穆加比掌握實質大權。

穆加比1987年推動修憲，將雙首長制改為權力集中的總統制後，成了辛巴威元首。

穆加比掌權後，點燃了全國的希望。他把手伸向白人少數族裔，也制定了對黑人多數族裔有利的社會政策。

辛巴威白金、黃金、鑽石和鎳等礦產資源豐饒，此外還有菸草與棉花，然而經濟與財政卻成了一場災難。

曾有非洲南部麵包籃美譽的辛巴威推行土地改革後，農業生產效率驟降。

辛巴威貨幣體制崩壞，導致通膨率飆升至百分之五千億，曾出現1000億元只買得到3個雞蛋的情況。政府2009年宣布棄用辛巴威幣，改用美元和南非蘭特作為流通貨幣。

這起危機引發大規模失業潮，近9成勞動人口沒有工作、眾多公共服務崩解及現金短缺情況日益加劇。辛巴威政府2017年10月宣布禁止進口蔬菜與水果，以緩解外匯壓力。

辛巴威人均國內生產毛額約1009美元，外債高達93億美元，21.4%人民每天靠2美元以下過活。