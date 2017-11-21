來自天琴座 NASA：星際訪客與地球擦身而過

一顆名為「Oumuamua」的小行星昨（20）日，正距離地球200萬公里，位於火星與木星之間。（圖擷取自NASA）

2017-11-21 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）今（21）日在官網上指出，一個從其他星系前來的「訪客」14日與地球擦身而過，目前正朝向木星飛去，有科學家認為，這個星際訪客來自天琴座織女星附近。

美國太空總署透露，一顆名為「Oumuamua」的小行星昨（20）日，正距離地球200萬公里，位於火星與木星之間，且朝木星軌道方向飛去，該小行星呈雪茄狀，長約400公尺，寬4公里，科學家們以ESO望遠鏡觀察結果發現，小行星色調偏紅，原因為其組成物質為金屬和岩石，且受宇宙輻射照射超過數億年所致。

「Oumuamua」本月1日通過火星軌道，科學家們是在上個月19日發現它，但當時它早已逐漸遠離地球，科學家推算它與地球最近的時間點是在10月14日，目前正用哈伯與史匹哲太空望遠鏡與追蹤「Oumuamua」，它正用時速1584公里（每秒38.6公里）飛向木星軌道，預計可在2018年5月通過木星軌道，2019年1月通過土星軌道。

據悉，「Oumuamua」為夏威夷語「遠方來的第一個訪客」之意，科學家估計，當它離開太陽系後，將會朝向飛馬座方向飛去。

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