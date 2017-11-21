12名美國務院官員聯手 指控國務卿提勒森違法剔除童兵國

2017-11-21 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國國務院7月內部的一份機密文件，約有超過12名的國務院官員使用不尋常的手段，指控他們的長官，也就是美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）。這些官員指控提勒森違反美國「童兵防制法案」，擅自在6月決定將3個國家自違規國家名單中剔除。

根據《路透》報導，美國在2008年通過「童兵防制法案」（Child Soldiers Prevention Act）。通過法案後，美國政府每年會列出違法使用童兵的國家名單，國家一旦被列入該名單中，除非經過美國確認這些國家沒有「雇用、徵召或用其他方式強迫」18歲以下者擔任童兵，否則無法從名單中被剔除。

《路透》取得一份日期為7月28日的國務院內部「異議」備忘錄，該備忘錄顯示國務院官員指控提勒森竟無視國務院公開承認伊拉克、緬甸及阿富汗仍使用童兵，仍私自在6月決定將這3國從名單中剔除，提勒森的行為已違反「童兵防制法案」。

該備忘錄中指出，提勒森所做出的決定，不符合國務院監督中東與亞洲大使館的區域辦公室主任、美國派往阿富汗與巴基斯坦使節、國務院人權辦公室及內聘律師的建議。

提勒森在今年6月就被爆出不顧國務院決定，擅自將伊拉克、緬甸及阿富汗剔除在使用童兵國家之外。公布的這份備忘錄更顯示出國務院官員的反對程度，包括官員動用罕見的「異議管道」，可不擔心秋後算帳對政策提出反對意見。

備忘錄中更紀錄了國務院當時的看法，備忘錄中寫道：「這個決定除了與美國法律有所牴觸，還有可能損害國務院的信譽，甚至削弱了美國政府為嚇阻政府武裝勢力及政府支持武裝團體雇用童兵作戰，所採用的主要外交工具之一。」

美國的這份名單上，目前還有敘利亞、葉門、奈及利亞、索馬利亞、剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）、蘇丹、南蘇丹及馬利共和國（Mali）。

這份備忘錄也透露著美國職業外交官與商人出身的提勒森，在推動「美國優先」外交政策的關係上持續緊張。