遭美劃為支持恐怖主義國家 南韓：應不影響北韓參加平昌冬奧

北韓雖在本月20日被美國劃歸為「支持恐怖主義國家」，但南韓外交部發言人今（21）天表示，美國此舉應不會影響到北韓2018平昌冬奧的參加資格。（美聯社）

2017-11-21 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕2018冬季奧運將在南韓平昌登場，但美國在昨（20）日宣布將北韓列為「支持恐怖主義國家」，因此外界疑惑美國此舉是否會影響到北韓參加平昌冬奧的資格。對此，南韓外交部發言人今（21）日表示，美國做出的這項措施，應不會對北韓參加平昌冬奧產生影響。

根據《韓聯社》報導，美國總統川普在昨日宣布將北韓重新劃歸為「支援恐怖主義」國家，此舉將能讓美國對北韓祭出更多的制裁與懲罰。

對於2018年2月將在南韓平昌舉辦的冬季奧運，媒體在記者會上問到南韓計畫邀請北韓參加明年的平昌冬奧，謀求與北韓的對話，但美國昨日又將北韓劃歸為支援恐怖主義國家，是否會對南韓政府欲邀請北韓參加冬奧的計畫帶來負面影響？

南韓外交部發言人魯圭德回應，他認為美國會選擇採取此措施，是要給予北韓強而有力的制裁與壓力，並透過這些制裁與壓力，迫使北韓重返談判桌，和平解決核武問題。

魯圭德進一步表示，站在上述的角度來看，美國的措施應不會影響北韓參加平昌冬奧。

魯圭德指出，只要具有一定參賽的資格，任何國家都能向國際奧會（IOC）提出平昌冬奧的參賽申請。

美國政府在本月20日宣布將北韓列為「支持恐怖主義國家」，美方財政部也預計在21日對北韓發布單邊的制裁措施。