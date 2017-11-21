北韓女兵部隊壓力大到停經 被長官性侵強暴不敢說

北韓女兵在軍中地位低。（歐新社）

2017-11-21 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓一直以來對外界而言是神祕的國家，日前一名脫北成功的女兵跳出來分享女孩子在部隊當兵的辛酸血淚史，直言當時在軍中完全沒有人權可言，被欺負的委屈只能往肚子裡吞。

根據《BBC》報導，脫北女兵李昭淵（Lee So Yeon）今年41歲，1990年代北韓正在鬧飢荒，百姓們過著吃了這餐，下一餐卻不知道有沒有著落的生活，而軍隊在那時候掛保證一天一定有一餐可以吃，李昭淵為了生存便加入軍隊，當時的她，年僅17歲。

李昭淵回憶，女生在軍隊中相較起來是沒有地位的，聽到同僚被上級長官強暴性侵已經是時常耳聞，儘管軍隊中會嚴懲這樣的性暴力案件，但往往沒有人敢跳出來作證，所以這些性侵者通常也不會受到懲罰。

在軍隊中，女生的體能訓練較男性少一些，但軍中大小雜事都是這些女兵需要一手包辦的。另外在晚上就寢時，超過25名的女兵擠在一間房間，稻穀製成床墊難睡，而且汗臭和各種氣味容易留在上頭，種種這些惡劣的環境、平日的壓力以及營養嚴重失調，讓不少女兵加入軍隊後，不到一年就停經了。

北韓自2015年起，規定所有女性都要至少當兵7年，男性則是10年，是世界上最長的強制兵役。據悉，逃出北韓的脫北者中，女性就佔了70%，因為北韓國內女性地位低，失業率高，經濟壓力又大，為了生存，選擇了逃脫這條路。