俄羅斯證實有輻射污染 釕106濃度「極高」

2017-11-21 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯氣象監測委員會（Rosgidromet）週一（20日）招認，9月底在該國幾個地區發現「極高」濃度的放射性同位素釕106（ruthenium-106），但俄羅斯原子能委員會表示，該國的核設施沒有發生事故。

綜合外媒報導，委員會表示，俄國阿爾加亞甚（Argayash）和諾夫戈米（Novogorny ）的監測站，在9月25日至10月1日，偵測到放射性氣懸微粒，調查發現是放射性同位素釕106。這證實了歐洲11月有關輻射污染的報導。

委員會指出，車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）的村莊阿爾加亞甚，記錄到最高濃度，釕106到達「污染極高」程度，超過自然環境中汙染的986倍。

俄羅斯原子能委員會則表示，該國的核設施沒有發生事故。距離阿爾加亞席監測站約30公里的馬亞科（Mayak）核設施也聲明，釕106輻射污染與它無關，因為該設施沒有進行與釕有關的工作。馬亞科核設施在1957年發生史上最嚴重的核事故之一。

委員會也指出，在韃靼斯坦共和國（Tatarstan）和俄國南部偵測到的同位素，從9月29日開始散布，最後會抵達「所有的歐洲國家，起自義大利，一路到北歐」。

法國輻射保護與核子安全局（IRSN）11月9日表示，9月27日至10月13日，在法國偵測到了釕106。