黑暗！澳資方剝削背包客 逾3/4台灣人領不到合法時薪

澳洲約有3/4的亞洲打工旅遊背包客領不到最低時薪22.13澳元（約501元新台幣）。（圖擷取自《BBC》）

2017-11-21 19:04

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕近年來有許多台灣人喜歡至澳洲打工旅遊，且大多認為澳洲打工旅遊薪資高又能練英文，但事實並非如此。其實約有3/4的台灣背包客領不到最低時薪22.13澳元（約501元新台幣）。

根據《BBC》報導，日前雪梨科技大學與新南威爾斯大學的法學教授共同執行調查研究「澳洲工資剝削」相關議題，針對來自107個國家的4300名打工背包客進行調查，顯示澳洲資方剝削猖狂，數據顯示約有3分之1的背包客時薪僅有12澳元（約276元新台幣），遠低於當地休閒人員的法定時薪22.13澳元（約501元新台幣），且從事採摘水果及農場工作的人待遇剝削情況最為嚴重，更指出亞洲人的平均薪資遠低於英語系國家。

該研究刊登於Migrant Worker Justice Initiative網站，其中指出約有3/4（約75-81%）的亞洲（中國81%、台灣79%及越南75%）背包客，時薪領不到17澳元（約387元新台幣）。

據研究指出，澳洲各行各業都有剝削工資的問題，不過在某些產業特別的嚴重。新南威爾斯大學法學教授（Bassina Farbenblum）表示，有將近40%的國際學生與背包客於咖啡館、餐廳及外賣店工作領到的是最低時薪。而讓人最不能接受的是，從事採摘水果或農場相關工作的人，有7分之1的人每小時領5澳元（約115元新台幣）；3分之1的人每小時領10澳元（約230元新台幣），這些都是非法剝削勞工。

甚至還有部份業者觸犯強迫勞工行為，其中包含沒收護照、支付工作保證金及領到工資後又還給業者等狀況，有一半以上的人沒有收過薪資單，多半都是領現。

一名來自台灣的張姓背包客表示，她在一家新威爾斯的肉類加工廠工作，第一個月沒有領到薪水，而後來公司也只給每小時16.86澳元（約388元新台幣）的時薪，比法令規定的最低時薪還少，但當地澳洲的工人薪水也差不多如此。回憶起在澳洲打工的那些日子，張姓背包客表示，「不能請假就算了，也不能拒絕加班，每天就像是機器人一樣，不停的工作。」更指出，大家都相當害怕丟掉工作或是簽證，有些加入工會的人若被檢舉，就會成為經理的目標。

澳洲勞動部長凱許（Michaelia Cash）表示，自從該項調查開始後，政府對於「勞工剝削問題」已經進行了多次的重大改革，而公平工作調查委員也呼籲11%的「打工背包客」不要忽視自己的權利。