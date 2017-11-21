南韓薩德基地爆警民衝突 傳20餘人受傷

南韓在慶尚北道星州基地部署「戰區高空防禦系統」薩德，今日在基地附近發生警民衝突，警方在強制驅離時傳出造成20餘人受傷，這也是當地今年第3起類似事故。（歐新社）

2017-11-21 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓和美國在南韓慶尚北道星州基地部署「戰區高空防禦系統」（THAAD）薩德，長期以來遭當地居民反對，近日基地山頭才剛發生火警，今日在基地附近更發生警民衝突，警方在強制驅離時傳出造成20餘人受傷，這也是當地今年第3起類似事故。

《韓聯社》報導，當地時間今上午9點多，有100多名當地居民在薩德基地外與5000名警察對峙，當時由國防部派出、載運建材的卡車正要前往基地施工，卻遭居民攔阻，警方為此進行強制驅離，導致許多民眾受傷，目前尚未知道具體的受傷人數。

南韓國防部表示，目前有400多人居住在薩德基地，但基地的暖氣系統只能應付150人的需求，因此派出50多台裝載施工裝備和建材的卡車前往施工。反對部署薩德的南韓市民團體「星州郡韶成里綜合狀況室」發言人姜鉉旭則強烈譴責南韓國防部強行施工，並指在基礎尚不牢固的小面積基地內，部署了過多的官兵。

星州基地達摩山在19日晚間突然發生大火，火勢延燒3個半小時才被撲滅，官方不排除是遭到蓄意縱火。