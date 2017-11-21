中國官派學者違法在美成立中共黨部 僅2週就解散

中國官派學者在美成立黨部，卻因不符法律規定被迫解散。（美聯社）

2017-11-21 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕近日有外媒報導，中國7位官派學者在美國加州大學戴維斯分校（UC Davis）成立中共黨支部，主張要「共同抵禦國外各種負面思想的侵蝕 」。但因該類機構違反美國法律，2週後被迫解散。

綜合外媒報導，大連理工大學動力與能源學院青年教師牟興森，和6名來自中國不同高校的中共黨員或預備黨員教師，發起成立「加州大學戴維斯分校公派留學黨支部」，牟興森當選為支部書記。

事件傳出後引起海內外輿論譁然，目前該篇訊息已遭到大連新聞網刪除。據報導指出，該黨支部的活動計劃以個人為單位，吸納黨員，每2週舉行一次「組織生活」（聚會）。

根據《美國之音》報導，牟興森證實黨部已經解散，稱自己因初來乍到，不了解美國當地法律，諮詢中國領事館和上級黨委後，發現美國不允許成立這樣的機構。牟興森提到，原先的報導是他向院方匯報工作進度，沒想到被刊登出來，在得知組織不符美國法律後，就主動聯繫院方，希望不要再做宣傳。

美國1938年實施的《外國代理人登記法》明訂，任何受外國政府控制、指示的個人或組織，必須向美國司法部註冊，表明所代理的外國主體，並定期公布活動及收支等資訊。