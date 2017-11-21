李昌鈺一語成讖 賭城槍擊案受害者將提告

美國拉斯維加斯今年10月發生槍手從飯店向民眾掃射的慘劇，而近日受害者家屬決定控告賭場度假村未盡保護遊客之責。（美聯社）

2017-11-21 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國賭城拉斯維加斯於今年10月發生一起嚴重的槍擊案，造成多人傷亡，而今日有律師代表多名槍擊被害人家屬出面，指控曼德雷灣賭場度假村（Mandalay Bay Resort and Casino）沒能保障遊客安全。巧合的是，刑事鑑定專家李昌鈺曾推測犯人行兇的目的，正是為了讓被害家屬出面控告拉斯維加斯的這些賭場，如今也一語成讖。

綜合外媒報導，承接此控告案的律師團於20日召開記者會，指控賭場方不但未盡保護職責，甚至在屠殺開始前，沒有立即採取因應措施，一名律師指出，當時賭場方面曾有人下令別撥打911，意欲在被媒體曝光前自行控制住局面，顯然已預見兇手將犯下的惡行，此外，當日的活動主辦方，沒有在事發當下，適時引導民眾逃生，導致更多被害人暴露於槍擊的風險下。

而據《中央社》報導，刑事鑑定專家李昌鈺在接受訪問時曾提到，槍擊案殺手賭博成癮，可能因輸了不少錢而懷恨在心，認為賭場欺騙他，便計畫在賭場旅館大量殺人，好讓死者家屬出面控告賭場；但李昌鈺也說，為避免出現像禁槍令一般的禁賭令聲浪在美國擴散，警方可能不會披露槍擊案與賭博有關聯。