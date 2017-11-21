美終止海地移民居留權 近6萬人將搬離

美國政府宣布臨時保護身分」政策將終止，近6萬海地人將搬離。（法新社）

2017-11-21 15:49

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕北美洲加勒比地區的海地於2010年發生7.0大地震，當時美國政府向旅居美國的海地公民發放「臨時保護身分」，讓他們「暫時」能夠擁有穩定的生活環境。不過美國政府國土安全部今宣布將終止該項政策，從2019年7月起生效，讓這些海地人能有時間返國處理相關事務或是在美國取得合法居留權，該政策頒布後預計將會有5萬9000人受到影響。

根據《CNN》報導，2010年海地發生規模7.0強震，讓許多當地居民無家可歸，後來美國政府執行「臨時保護身分」政策，讓這些海地人暫時擁有穩定的生活環境。不過從2010年至今，「臨時保護身分」政策已經數度延長，其每次延長約18個月，原本將於2019年1月份就終止該政策，政府經過考量及眾多僑胞施壓後，決定再延長6個月至2019年7月22日。

國土安全部代理部長杜克（Elaine Duke）表示，「經過政府的判定，2010年海地大地震所造成的特殊狀況已經不存在」，同時也聲明，海地流離失所的人數已經減少了97%，而海地當局也改善了當地公民的生活水準，且能夠安全的接納一定數量的公民返國。

美國總統川普上任後，已經先後終止南蘇丹及尼加拉瓜人的臨時保護，而終止海地人臨時保護身分計畫，是川普與多名共和黨員所敦促而成的，借此加強限制移民入境的問題。