遭控「顛覆國家」被判2年 維權律師江天勇妻子不接受

江天勇涉嫌顛覆國家政權案，今天一審宣判，江被判處2年有期徒刑。（圖擷取自微博）

2017-11-21 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師江天勇涉嫌顛覆國家政權案，今天一審宣判，江被判處2年有期徒刑，剝奪政治權利3年；江天勇當庭表示不上訴，但江的妻子金變玲則表示，對於判決絕不接受。

長沙市中級人民法院的微博今天上午轉播宣判情況。法院微博表示，江天勇長期受反華勢力滲透影響，逐漸形成了推翻國家現行政治制度的思想，併發佈大量言論攻擊、詆譭政府部門、司法機關及國家法律制度。法院認定其犯煽動顛覆國家政權罪。

微博中主要陳述江天勇3行為，分別是2013年，江與一些律師發起成立了「中國保障人權律師服務團」，以「維權」為幌子炒作國內熱點案件；2015年以來，針對周世鋒等案件，煽動他人顛覆國家政權、推翻社會主義制度；2016年，江天勇指使謝陽的妻子編造了「謝陽在羈押期間遭受酷刑」的系列文章，在網路上炒作。

金變玲事後也發出聲明，主張江天勇無罪，認為法官宣判的罪證，「不正是一個有良知的維權律師的職責和本份嗎？」她也質疑丈夫受到酷刑和威脅，「我無法想像我的丈夫是在怎樣的酷刑和威脅下『被認罪』和不上訴？」