海面風平浪靜 日漁船突然傾覆沉沒7人失蹤

失聯的鮪魚延繩釣船「第一漁德丸」，被發現翻覆在帛琉外海，船上7人下落不明。（日本第11管區海上保安總部提供）

2017-11-21 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上保安總部表示，在台灣時間今（21日）10點許，在帛琉西南西方約410公里的海面上，發現了失聯的鮪魚延繩釣船「第一漁德丸」，該漁船翻覆，僅剩船尾浮出水面，船上7人下落不明。

綜合日本媒體報導，日本第11管區海上保安總部發布消息指出，昨（20日）接獲鮪魚延繩釣船「第一漁德丸」的求救信號，海上保安廳得知後，持續撥打衛星電話給漁船，但都無法接通，立刻派出船隻與飛機到信號發送海域搜尋，在今早10點於帛琉西南西方約410公里的海面上，發現失聯漁船，但船隻已傾覆半沉。

船上有7名成員，除了船長玉城正彥（62歲）和機關長嶺井秀和（49歲）外，還有5名印尼籍船員，7人目前下落不明，救援船隻發現半沉的「第一漁德丸」上沒有發現救生筏，研判失蹤船員有機會乘救生筏逃生，目前正擴大搜救範圍，尋找救生筏蹤影。

該船所屬漁會表示，昨下午3點左右，還有與船長通話，當時船長表示海面風平浪靜，沒有任何異樣，漁會人士表示：「這艘漁船已有40餘年經驗了，各方面都比較穩定，難以理解為何會突然傾覆。」