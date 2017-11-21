MV奶淋香蕉太猥褻？ 埃及女歌手涉「煽動淫亂罪」被拘

一位名為希瑪‧阿赫邁德（Shimaa Ahmad）的女歌手，在發佈一支爭議MV後，不僅引發埃及國內眾多民眾的不滿，並遭當局逮捕。（圖片截取自文中影片）

2017-11-21 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕一位名為希瑪‧阿赫邁德（Shimaa Ahmad）的女歌手，在發佈一支爭議MV後，不僅引發埃及國內眾多民眾的不滿，且遭當局逮捕。

據外電報導，埃及當局在上週六（18）逮捕一位名為希瑪‧阿赫邁德（Shimaa Ahmad）的女歌手。事發原因是，希瑪近日發佈一支名為「I Have Issues」的MV，該MV中，希瑪飾演一位手拿牛奶淋上香蕉的女教師等引人遐想的片段，引起埃及民眾反彈，且遭埃及檢方以犯下「煽動淫亂罪」被捕。將被拘留4天，並在此期間接受調查。

調查期間，希瑪表示，她即使知道自己犯錯，但「並沒有任何傷害人意圖，且（拍這支MV）只是想紅」。在被捕前，希瑪也曾透過臉書回應對她的批評，與為她的MV道歉，表示自己「沒有預料到MV會引起這種負面回應」。

除了「煽動淫亂罪」，檢方另指控希瑪犯下「可恥行為罪」和「公共場合可恥行為罪」，前者最高可判處一年監禁，後者最高可判處三年監禁。

有埃及民眾為希瑪被捕感到高興，甚至表示「看過且幫助宣傳這隻MV的人也應該被逮捕」；也有民眾認為這件事被過度誇大，且跟不上時代潮流，說「她（希瑪）被捕很沒道理，什麼時候阿拉伯人才會觀念解放？」。