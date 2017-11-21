美軍沖繩酒駕害命 駐日指揮官立正90度鞠躬道歉

駐日美軍陸戰隊第三遠征軍的指揮官尼克森中將，就日前有美軍士兵酒駕撞死人的意外，向沖繩縣知事翁長雄志90度鞠躬道歉。（路透）

2017-11-21 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕一名駐沖繩美軍陸戰隊員於19日在那霸市酒後駕車，撞死一名當地的貨車司機，也再度激起沖繩當地居名的反美情緒；美軍在沖繩的最高指揮官尼克森中將（Lawrence Nicholson）也於20日親赴沖繩縣廳，向沖繩縣知事翁長雄志行90度鞠躬道歉，並收下抗議書。

綜合日媒報導，21歲的美軍陸戰隊上兵麥克林恩（Nicholas James McLean），於19日凌晨酒後駕車，並在那霸市闖紅燈撞上一輛小貨車，造成61歲的駕駛身亡；美軍在沖繩最高將領、海軍陸戰隊第三遠征軍中將指揮官尼克森除第一時間公開道歉外，也於20日親赴沖繩縣廳，與沖繩縣知事翁長雄志公開會面賠罪。

當翁長雄志步入會議室時，尼克森立刻起身以90度鞠躬迎接，在兩人交談後，尼克森也再次90度鞠躬致歉，並且以雙手接下翁長雄志所遞交的抗議書，而向來反對美軍駐紮沖繩的翁長雄志則表示：「雖然是非公務駕駛軍車肇事，但其犯行惡性依舊重大，對縣民因此喪失寶貴的生命，也感到非常憤怒，無法容忍美軍一再發生類似事件。」

據《風傳媒》報導指出，陸戰隊第三遠征軍（III Marine Expeditionary Force）是美軍在東亞前進部署最重要的一支武力，司令部設在沖繩縣宇流麻市，由指揮部、地面戰鬥部隊、空中戰鬥部隊、後勤支援部隊組成，總兵力約2萬7千人，被中國媒體稱為「咱家門口的虎狼之師」。

只不過美軍駐沖繩部隊近年來卻是狀況連連，先是在去年3月，有士兵涉嫌性侵沖繩女性，接著在年底時，又發生MV-22在沖繩外海迫降，引起當地縣民緊張，而美軍每一次出包，都只能勞煩位居指揮官的尼克森出面收拾殘局；而對於這次美軍發生酒駕違紀的情況，尼克森表示：「無從辯解的錯誤，可以理解沖繩人民的憤怒。」據了解，駐日美軍司令部已下達禁足令，限制沖繩美軍的活動，並全面要求駐日美軍禁止飲酒。