驚見「靈異照片」？前加泰政府新網站糗貼P圖失敗照

上週在被解散前加泰隆尼亞政府的新上線網站上，出現一張離奇照片。此照為前加泰隆尼亞政府成員的合照，但畫面中卻出現一對「鬼腳」（如圖示）。（圖片擷取自阿方索‧洛佩茲推特）

2017-11-21 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕被解散的前加泰隆尼亞政府新上線網站上，日前出現一張離奇照片。此照為前加泰隆尼亞政府成員的合照，但畫面中卻出現一對「鬼腳」。

據外電報導，此「靈異照片」為前加泰隆尼亞政府成員的合照，畫面中出現的「鬼腳」，原屬於前加泰政府商業部長桑蒂·維拉（Santi Vila）。在加泰隆尼亞政府明確表示會繼續推動獨立後，維拉在10月26日辭職脫離獨立運動，以示抗議。

儘管維拉已經脫離了前加泰隆尼亞政府，由前政府成員成立，網站旨在捍衛「加泰羅尼亞合法政府」的網站照片中，仍可見維拉的「腳」。這張照片的前方為前加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont），和其他前政府成員，維拉的「腳」則見於普伊格蒙特左後方，上半身則被「P消失」。

該圖片是依據是今年10月1日所拍攝的照片編輯，在原圖中，維拉的頭部和身體還很完整。此「靈異照片」在推特上流傳後，遭許多網友嘲笑製圖者「噴槍功能不會用」。前加泰隆尼亞議會議員，現為普伊格蒙特批評者的阿方索‧洛佩茲（Alfons Lopez Ten）在推特上表示，這張照片「就像俄羅斯前領袖史達林，把自己的政敵從照片中修掉一樣」。