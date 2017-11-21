遺體未尋獲 韓告別式送世越號最後5失蹤者

2017-11-21 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號沈船事件距今已滿三年多，死亡人數達兩百多人，震驚南韓社會。搜救至今，尚有5名失蹤者的遺體未尋獲，經家屬討論，決定停止救援工作，於近日舉辦告別式。

據《風傳媒》報導，世越號罹難者家屬近日決定停止對剩下的5名失蹤者搜救，並於本昨（20）日舉行告別式。5名失蹤者為：高二生朴永仁、老師梁承珍，和一對名為權在根和權爀珪的父子等。

包括遺屬在內，約有50人參加告別式。老師梁承珍之妻劉白馨（音譯）於儀式中向丈夫道歉，沒有尋獲他的遺體：「老公對不起，沒能找到你」。權在根的哥哥五福（音譯）則表示，家屬們長期苦惱於是否要繼續尋找遺體，「（我們）想說不能帶給挺身幫助我們的人更多負擔，才決定舉行告別式，讓一切落幕」。

韓媒《韓國國際廣播電台》報導，事件發生至今，救援工作不斷進行，但未尋獲這5名失蹤者的遺體，因此告別式僅能用尋獲的遺物代替亡者遺體；老師梁承珍因未尋獲遺物，則以生前使用的物品替代。

此次告別式的5名罹難者，是韓國今年重起打撈工作做後尚未尋獲遺體的乘客。韓國海洋水產部今年3月與中國上海打撈局合作，進行世越號打撈工程與重啟搜查，當局找到4名罹難者遺骸，另有5名罹難者遺體未發現。

《韓聯社》報導，家屬選擇為5名罹難者舉行告別式，不是為了放下世越號事故，事故調查也未落幕，並呼籲公眾不要遺忘世越號事件，與監督政府釐清事故內容、制定相關規範，避免相似意外發生。