黑奴販賣真實上演！農奴開價2.1萬 利比亞政府調查

美媒《CNN》挖出利比亞黑奴販賣內幕，利比亞將展開調查。（資料圖，路透）

2017-11-21 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕時至2017年，黑奴販賣原來還沒走入歷史？《CNN》上週報導指出，利比亞境內居然存在著「人類拍賣會」，記者以隱藏式攝影機錄下過程，引起國際社會激烈撻伐。而利比亞政府19日表示，將會針對販賣奴隸等罪行進行調查。

據《CNN》報導，《CNN》一開始獲得一段畫質相當差的手機影片，影片中拍賣師將一名20多歲的奈及利亞籍男子當成商品，推銷他是「適合農務的大男孩」，影片中可聽到拍賣人喊價說「800、900、1000、1100…」，而這名奈及利亞男子最後被以1200元利比亞第納爾（約新台幣2.1萬）賣出。

《CNN》為查證，於利比亞首都黎波里（Tripoli）的房子設置隱藏式攝影機，拍下了「人類拍賣會」的過程，現場有10多人參加，拍賣師在現場喊著：「有人需要挖掘工嗎」，《CNN》小組與被賣掉的兩人擦身而過，遭販的奴隸明顯心裡受到創傷，無法言語，並對其他人充滿著害怕與懷疑。

據《法新社》報導，此影片公布後引起世界各地的激烈撻伐，法國甚至有人上街抗議此非人道處境。由於利比亞長期處於戰亂，但許多想要前往歐洲的移民將利比亞當成必經交通樞紐，讓許多移民遭受到人口販子的非人道虐待。

報導指出，受聯合國支持的「利比亞全國團結政府」（GNA），其副總理米提格（Ahmed Metig）在「全國團結政府新聞辦公室」的臉書專頁表示，將著手調查奴隸拍賣指控。同時，外交部也發表聲明指出，若確認此指控為事實，將會懲處所有相關人士。