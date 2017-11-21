北京公寓大火19死 BBC：中國媒體收到禁令

中國北京18日晚間發生舊公寓大火，造成19死、8傷慘劇，現場幾乎燒成廢墟。（法新社）

2017-11-21 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京南部大興區的一處老舊公寓內11月18日晚發生大火，截至目前已知19人死亡8人受傷，如此嚴重的公安事故，中國媒體的報導卻是相當的稀少，據傳在事件發生後，中國媒體即接到上級發出禁令，不過，還是有媒體前往報導，不過，發出的報導卻是經嚴厲審查後的減化版。

《BBC》報導，這起事件發生後，不止中國媒體收到禁令，「微信和微博上關於這起事故的許多帖文都已經被刪除，多家媒體報道也已經被撤下」。

《BBC》訪問火災現場的逃生者楊先生，他在傍晚6點左右就聞到燒焦味，準備往樓下跑，不過，濃煙從地下室往上冒出，梯間窗戶都密閉，看到多人拍窗戶喊救命，他連走帶爬的走到2樓梯間，濃煙太大，他跟其他住戶試圖打開窗戶，但窗戶根本打不開；終於走到1樓，住戶們於6：18開始多次撥打火警電話，消防於6：46到達現場。

不過《新華社》報導，消防單位是在6:15分接到通報，立刻調派14個中隊和34輛消防車，趕往現場搶救，經過3小時後才將火勢撲滅，火災造成19人死亡、8人輕、重傷，懷疑此重大事件是人為縱火，已經展開調查，已扣留住嫌犯，尚未公布結果。