台灣美食胡志明市推廣 加強台越交流

2017-11-21 00:46

〔中央社〕交通部觀光局昨天在越南胡志明市舉辦「台灣美食日」，包括台菜美食饗宴、廚藝與美食文化交流等活動，除了讓越南民眾了解與體驗台灣美食文化，而且期待藉此加強台越觀光與美食交流。

為了表示對越南客源市場的重視，交通部觀光局局長周永暉昨天親率台灣觀光代表團68人，赴越南胡志明市舉辦「台灣美食日」。台灣知名國宴主廚阿發師、郭宏徹等5位名廚，在場展現拿手好菜，要讓越南民眾從美食文化角度，愛上台灣。

本次「台灣美食日」活動舉辦台菜美食饗宴，邀請台越兩邊的觀光產業相關業者超過百人出席，以充滿台灣味的「佛跳牆」、「紅蟳米糕」等美食佳餚及道地香甜多汁的台灣水果，讓受邀出席的代表以視覺、嗅覺及味覺，充分體驗感受台灣。

雙方也進行台越廚藝與美食文化交流。在事前交流中，當地Sheraton Saigon Hotel & Towers主廚即以「藝術美學」讚嘆台灣名廚的刀工與台菜烹煮技術，並期待將這次出示的菜單，納入這家飯店推廣的菜色，讓越南民眾在當地就有機會領略到台菜的魅力。

另外，周永暉當天也會晤胡志明市旅遊局副局長呂國慶，雙方為促進觀光交流同意加強互訪，透過互相參加當地美食展及旅展活動，推廣雙方觀光與美食，另可透過地方政府推動「智慧城市」結合「智慧觀光」，提昇雙方遊客在當地旅遊便利性。

台灣觀光推廣代表團接著將於22日在河內辦理台灣觀光推廣會，包括藝術表演等活動，繼續展現台灣多元文化及美食，積極拓展越南旅遊市場。