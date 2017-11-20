高通股東盼收購價提高10美元 博通可能只給一半

2017-11-20 23:04

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，美國半導體大廠博通（Broadcom）欲以每股70美元，總價1300億美元（含負債，約合台幣3兆9000億元）收購手機晶片大廠高通（Qualcomm），卻被嫌開價太低而拒絕。高通投資人表示，博通的開價至少還要高10美元，但依照博通執行長陳霍克（Huck Tan）過去的收購交易史推估，他的開價只會多6.8%，即74.76美元。

持有高通股票的Artisan Global Value Fund經理人歐基夫（Daniel O'Keefe）表示：「若博通的開價是8字頭，我們會很有興趣加以評估，高通董事會應敦促博通開更高的價格。」

高通董事會11月13日拒絕博通的出價，強調這個價碼太低。尚未抬高收購價的博通則說，仍承諾這筆收購案，並已收到投資人和客戶正面的回應。

目前股東都站在高通董事會這邊。但陳霍克是個厲害的談判專家，高通本身又面臨諸多問題。

在過去2年全球半導體產業高達3000億美元的併購交易中，陳霍克扮演重要的角色，他透過一連串交易，讓博通的規模增逾1倍，並獲得博通股東的稱讚，股東稱讚陳霍克的部分原因在於，他有能力按照自己的條件達成收購交易。

根據向美國監管機構的申報資料，在陳霍克進行的3大收購交易中，包括LSI、博通和博科通訊系統（Brocade Communications Systems），最後達成的每股交易價格，僅比陳霍克的開價高6.8%左右。

換句話說，高通若要博通抬高收購價碼，陳霍克最後可能只會抬高6.8%，或74.76美元，與高通股東希望的至少80美元有一半的落差。