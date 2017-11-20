競標初夜網站惹議 創辦人：我是商人不是皮條客

這個專門拍賣初夜的網站令外界好奇，媒體報導，創辦人其實是位27歲的年輕程式工程師。（圖取自Cinderella Escorts）

2017-11-20 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕日前英國26歲女子潔絲敏（Jasmin）使用德國網站《灰姑娘應召站》（Cinderella Escort），以10萬英鎊起價（約新台幣396萬元）拍賣自己的初夜，引發社會關注。媒體報導，原來令外界好奇的網站創辦人是位27歲的工程師。

綜合外媒報導，27歲的札克別爾斯基（Jan Zakobielsk）是名與父母同住的工程師，時常在自己的房間裡寫程式。他在接受《富比世》雜誌專訪時表示，他曾在網路上認識1位想賣掉自己初夜卻苦無門路的女生，令他發現其中有可以開發的商機，因而創辦《灰姑娘應召站》網站。

身為工程師的札克別爾斯基寫了一個媒合網站，透過這網站該名女生賣掉了自己的初夜。札克別爾斯基表示，有錢人喜歡追求獨特，除了種種限量與珍貴的物品外，也喜歡「一生只有一次的初夜。」每一筆交易札克別爾斯基能抽成20%。

札克別爾斯基表示，交易的前置作業非常嚴謹，除了確定賣家的「初夜還在」、是否有精神疾病、受人逼迫等都在檢驗的範圍內，買家也必須接受賣家的考核，他強調整個交易過程中，只要賣方不願意，交易可以隨時中止。

札克別爾斯基受到保守派廣泛的批評，但他表示，每個人都對自己的性有一套看法，並沒有人逼迫她們做不想做的事。他指出，想要以此獲得金錢的人還是會找尋可能的買家，甚至有可能落入人蛇集團與黑幫的手中。札克別爾斯基強調，自己是個商人，不是皮條客。

日前，美國19歲模特兒吉賽爾（Giselle）在該網站上刊登自己的初夜，最後以250萬歐元（約新台幣8750萬元）的高價賣給來自阿布達比的商人。