最強偽娘！40歲父與女合照 網友：以為是母女

谷琢磨於上週四（16日）40歲生日時，在Twitter放了與女兒的合照。（圖翻攝自谷琢磨Twitter）

2017-11-20 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕擁有水汪汪大眼、一頭秀麗長髮綁成雙馬尾、還穿著帶蕾絲的時髦上衣，照片乍看好似一位年輕貌美的母親抱著可愛的孩子幸福自拍，但事實上他是位穿著女裝，貨真價實的父親，而且還已經40歲了！網友知道真相後紛紛崩潰大叫：「誰會相信這是40歲大叔啊！」、「我還以為是媽媽，原來是爸爸啊...」、「超可愛的...」、「皮膚比20多歲的我還要好！」

這位知名的日本偽娘名為谷琢磨，上週四（16日）於Twitter上傳與寶貝女兒的溫馨合照，原來當天是他的40歲生日，並想告知粉絲「在這重要的一年，我有了個女兒、成為爸爸了！」謝謝大家的支持與祝福；他的照片迅速在網路上爆紅，已獲得超過1萬9千個讚、並被分享超過1萬5千次。

谷琢磨除了是樂團主唱，也兼任模特兒，並常於社交網站上放蘿莉裝、和服等打扮的照片，曾被網民譽為「史上最可愛偽娘」；除了聲線不如一般中年男人那般粗獷，谷琢磨只有162公分、47公斤，腰圍比一般男性細，腳也比較小，更有著以假亂真的精緻五官，完全看不出來他已40歲，以前還曾得過富士電視台節目的女裝比賽優勝。