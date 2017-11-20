沒見到金正恩？ 習近平特使結束北韓訪問

2017-11-20 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕習近平特使、中共中聯部長宋濤17日抵達北韓平壤展開4天訪問，今（20）日結束行程返回北京。中國官方媒體指出，雙方就朝鮮半島問題交換意見，至於外界關注宋濤此行是否有見到北韓領導人金正恩，仍然成謎。

《中央社》指出，2007年10月中共17大後及2012年11月中共18大後，中共都派遣代表前往北韓通報黨代會的狀況，與這次宋濤北韓行的任務相同。但中共代表這2次前往北韓，都在抵達平壤第2天，就分別與北韓最高領導人金正日與金正恩會面。

但根據中國《新華社》傍晚發布的新聞稿，宋濤在訪問北韓期間，與北韓勞動黨中央領導黨中央領導人舉行會見、會談，通報了中共19大的主要精神和歷史性貢獻。內容未指明宋濤見到的「中央領導人」是誰，是否與金正恩會見仍成謎。

南韓《韓聯社》指出，宋濤的北韓之行受到外界密切關注，被視為北韓核武問題可能有突破性進展。南韓統一部門表示，截至週一上午，中國特使是否與金正恩會面仍成謎，「無論是宋濤與金正恩對話、還是遞交習近平的手寫信，目前都沒有相關報導，無法確認」。

宋濤上週五與北韓高官崔龍海會面，隔天與北韓勞動黨中央委員會副委員長李洙墉對談。北韓《朝中社》表示，雙方就中朝兩國關係、朝鮮半島等問題交換了意見。北韓官媒週一表示，宋濤到北韓前領導人陵墓致意，還參觀韓戰期間的中國軍總部。